Два кроки до держперевороту або що таке той самий горезвісний «варіант Б»

Чому Україна ніяк не може заспокоїтися? І чому завжди сама себе заганяє в системний конфлікт, рішенням якого стає підсумкова вулична бійка?

Отже. Що таке м’який «державний переворот»? Або — простіше — що таке той самий горезвісний «варіант Б», яким так щербато бравірували окремі хлопці з pr-клоаки поки ще чинного президента?). Виявилося, що це надзвичайно просте і примітивне дійство, шиту товстими білими нитками і відверто втягуюче нас в дурну розбирання)…

Крок перший: в країні проводяться всенародні вибори президента (прямі) під цілком конкретні і чіткі повноваження…

Крок другий: вибори показово і об’єднавчо виграє несистемний кандидат Зеленський, який отримав в результаті просто радикальну пряму підтримку (73,22% або 13,5 млн голосів). Ще раз: його обрали переважною більшістю під цілком конкретні повноваження…

Крок третій: банкрутна політична група, яку покинули багато членів) і яка не є значущою (електорально), а її лідер — Садової АІ., завжди відрізнявся брехливим моралізмом, що маскує особисту користь і боягузливо який знявся з виборів через мізерного рейтингу — пропонує радикально змінити повноваження президента… відверто Кажучи, Самодопомога запропонувала банкротної парламентської еліти нахабно і цинічно обдурити громадян, що проголосували)…

Крок четвертий: всі записні аутсайдери парламенту, і перш за все, група бюджетних мародерів, іменована БПП (чиї члени обов’язково потрапляють на лаву підсудних за конкретних корупційних історій), а також неприкаяний осколок НФ (орієнтований на суб’єктів Турчинова, Парубія і Пашинського) швидко починають крутити тему і готувати відповідні орг/заходи… Розраховуючи на глобальний обман і збереження своїх зубів…

Крок п’ятий: спроба провести власне класичний державний переворот (у формі радикального зміни правил після того, як хлопці програли саме по цим правилам), проголосувати руйнівний документ і… зберегти себе у впливової частини політики, не маючи жодної електоральної підтримки)…

Примітивно, передбачувано і… легко ломаемо. Якщо, звичайно, новий президент зможе взяти під контроль силову вертикаль). Як? Розберемо трохи пізніше… А поки насолоджуємося дивним і огидним цинізмом записних «патріотів» (хоча насправді весь їхній патріотизм зводиться тільки до самозбереження на потоках) типу «групи Садового» і «осколків БПП»). Ну адже дійсно, а чому ці славні хлопці і дівчата повинні добровільно і просто відмовлятися від своїх корупційних пасовищ?…