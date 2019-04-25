У Франції помер відомий актор

Відомий комік помер в лікарні у віці 87 років. В останні місяці він тяжко хворів.

У Франції 24 квітня на 88-му році життя помер актор Жан-П’єр Марьель. Про це повідомляє BFMTV з посиланням на заяву його сім’ї.

Дружина актора Агата Марьель уточнила, що її чоловік помер в лікарні Сен-Клу після тривалої хвороби. За її словами, похорон Марьеля, дату яких оголосять пізніше, пройдуть у вузькому колі.

Жан-П’єр Марьель народився 12 квітня 1932 року. За свою акторську кар’єру зіграв у більш ніж 150 фільмах.

Він виконав ролі в картинах Всі ранки світу, Пограбування, Висадіть банк, Шагренева шкіра, Вечірнє плаття і Сірі душі.

Його сім разів номінували на головну кінопремію Франції Сезар, але Марьель так жодного разу її не отримав.

У 2007 році він був удостоєний звання офіцера Ордена Почесного легіону.