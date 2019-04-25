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Парасюк про низьку явку в Раді: «Слухати Шуфрича шкодить здоров’ю»

25.04.2019

Народні депутати не ходять на засідання парламенту, де розглядають поправки до законопроекту про мову, тому що партійне керівництво дозволило прогулювати.

«Зараз розглядають поправки до закону про мову. Це брудна і монотонна робота. Мабуть, народні депутати вважають, що ця монотонність зашкодить їхньому здоров’ю. Я виконую свої обов’язки — ходжу на засідання. Хоча слухати Шуфрича досить складно і шкодить здоров’ю», — з посмішкою говорить Парасюк.

«Такий український парламент — це візуалізація чиїхось домовленостей. Свистком загнали «ручних» депутатів, наклацали кнопки і все. Реформа парламенту потрібна», — додав нардеп серйозно.

Переконаний, що новий президент не розпустить Верховну Раду.

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