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Зеленський готується до гучних відставок в уряді Гройсмана

25.04.2019

Команда Зеленського наполягатиме на заміні шести міністрів в уряді прем’єра Гройсмана відразу після інавгурації.

Раніше в штабі Зеленського відповіли на заяву про співпрацю з Гройсманом. Зазначається, що саме загроза розпуску Парламенту повинна подіяти «батогом» для депутатів. У підсумку вони повинні піти на те, щоб прийняти кадрові рішення команди Зеленського.

В іншому випадку можуть бути ініційовані дострокові вибори в Парламент.

Однак у Зеленського побоюються, що рішення про розпуск застрягне в судах і тоді країна може опинитися без значної частини управління аж до осені 2019 року.

Зазначається, що команда Зеленського хоче змінити близько шести міністрів в уряді Гройсмана.

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