«Компас» відкриває Санью українським туристам

Починаючи з 28 травня 2019 року, Санью з’єднає з Україною прямий регулярний рейс МАУ. І більше не треба летіти з дозаправкою і їхати на узбережжі чотири години з аеропорту на іншій частині острова.

Санья, а разом з нею і 250 км берегової лінії вздовж Південно-Китайського моря, стала набагато ближче, і любителів екзотичного відпочинку неодмінно варто придивитися до неї. Курорт стане відмінно альтернативою Єгипту, Туреччини, а також В’єтнаму і Таїланду. А хто може краще розповісти про Саньє, як не пан Чи Тао – директор приймаючої компанії «Едем Тревел».

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

Прапор



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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Пан Лі Тао, чи є у вас дані про те, скільки туристів з України вже відкрили для себе курорти міста Санья? Скільки ще очікуєте після запуску прямого авіасполучення?

До сьогодні туристи могли подорожувати на остов тільки, скориставшись тривалим перельотом з дозаправкою в Алмати. Головною причиною, по якій українці не масово приїжджали до нас, була відсутність прямого авіарейсу. Зараз, коли цю перешкоду усунуто, ми плануємо прийняти за сезон у себе від 15 до 20 тисяч туристів з України.

Нас вже добре знають туристи з Казахстану, Кореї, Гонконгу, Тайваню, Росії, Узбекистану та Киргизії. Сподіваюся, до них найближчим часом приєднаються і українці.

Розкажіть про особливості курорту, які переваги доступні туристам?

В наші дні дуже популярний вид відпочинку – це оздоровчий туризм. Це наша, висловлюючись сучасною мовою, «фішка». Якщо раніше багато відправлялися за кордон, щоб провести відпустку на морі і займатися шопінгом, то сьогодні актуально піклуватися про своє здоров’я. Ми пропонуємо поєднати відпочинок на морі з оздоровчою програмою. І туристи все частіше виявляють інтерес до такого виду відпочинку. На відміну від західних медиків, китайські фахівці розглядають організм як цілісну систему, в якій все має бути збалансовано. Наша медицина більше спрямована на профілактику, лікування хронічних захворювань і відновлення балансу процесів в організмі.

Коли почалася активна забудова острова? Чи використовували ви сучасні наукові підходи, щоб правильно організувати територію, підрахувати потрібну кількість готелів, ресторанів, розважальних закладів?

Наш місто почало активно забудовуватися двадцять років тому. Звичайно, тоді ми ще не думали так глибоко про це. Але запевняю вас, що острів відповідає всім очікуванням туристів. Тут є місця для релаксації, де тихо і спокійно, райони розваг, хороші пляжі і чудеса природи (наприклад, тропічні ліси). Все залежить від мети вашої подорожі. Навіть найвибагливіший турист буде задоволений: у нас вже відкриті 58 п’ятизіркових готелів світового рівня і найближчим часом плануються нові гучні відкриття. Головне, що китайський уряд зацікавлений у розвитку Санья і готовий виділяти інвестиції, щоб зробити його популярним у всьому світі туристичним курортом.

Давайте поговоримо про ваших туристів: хто найчастіше вибирає Санья? Середній чек? На що в основному витрачають гроші і як проводять час відпочиваючі?

Це абсолютно різні люди. Це і сім’ї з дітьми, і молоді пари, які приїхали у весільну подорож, щоб провести тут романтичні дні. До нас приїжджають на турніри з гольфу і конкурси краси. Це відмінне місце для дайвінгу. І об’єднує цих різних людей те, що вони приїхали сюди, щоб отримати лікування і зміцнити імунітет, оскільки це головна спеціалізація нашого курорту.

Основна частина витрат наших туристів – це медицина. Лікування ми пропонуємо для різних категорій, а, виходячи з набору рекомендованих процедур, буде формуватися загальна вартість.

За вашими спостереженнями, чим відрізняються українські туристи від відпочиваючих з інших країн?

Я помітив, що українці, приїжджаючи в Санью, більше гуляють, ніж інші туристи, які багато часу проводять в готелі. Ваші туристи більш активні. Я знаю, що у вас популярні поїздки на відпочинок у Туреччину і Єгипет, де переважно пляжний відпочинок – засмагати, купатися в море, відпочивати в готелі. Але навіщо вам робити те ж саме, приїжджаючи в Санья? Адже краще погуляти, подивитися красивий острів, зануритися в новий, незвіданий світ. Це значно цікавіше, ніж перебувати весь час у готелі.

Що б ви порекомендували подивитися сім’ям з дітьми в Саньє?

В першу чергу, це аквапарк «Мангров ліс» площею 33 тисячі квадратних метрів. Це величезний розважальний комплекс з атракціонами та гірками різної довжини, форми і висоти. Потім обов’язково потрібно відвідати «Острів мавп», де живуть 1800 макак і мавп, що знаходяться під загрозою зникнення. Є ще дуже багато цікавих місць для дітей, одним об’єктом точно не варто обмежуватися.

Зараз багато хто віддає перевагу здоровому способу життя, широко популярні ранкові пробіжки. Як йдуть справи в Саньє в цьому відношенні?

Погода на острові відмінна, тому можу вас запевнити, що бігати там дуже зручно. А якщо врахувати, що у нас дуже довгий пляж, де можна бігати біля моря, то це не тільки корисно, але й красиво.

Ну і наостанок короткий бліц. Як би ви відповіли одним реченням, чому коштувати українцям їхати в Санью?

В Саньє є все (сміється)! І те, що є в інших курортів, і те, чого в інших немає!

Санья або В’єтнам або Тайланд?

У них теж є море, але немає китайської медицини! Немає такої погоди, як у нас. В Саньє весь рік +26 градусів. У будь-який час року! Температура моря в середньому +25. Так що тільки Санья!