Україна опинилася в кінці рейтингу відкритості для бізнесу, Росія — позаду

Україна зайняла 71 місце з 80 країн у світовому рейтингу відкритих для бізнесу країн Best Countries Open for Business 2019.

Найбільш відкритою країною для бізнесу був визнаний Люксембург. Далі йдуть Швейцарія і Панама. У першій десятці також опинилися Швеція, Данія, Сінгапур, Канада, Норвегія, Фінляндія, Таїланд.

В зазначеному рейтингу країни оцінюються за п’ятьма критеріями: прозорість взаємодії бізнесу і держави, рівень корупції, розмір податків, вартість виробництва і складність бюрократичних процедур. Він складається на основі опитування підприємців, в якому взяли участь більше 20 тисяч чоловік із 80 країн світу.

Слід зазначити, що Росію поставили на передостаннє, 79-е місце. Країна відштовхує бізнесменів складністю бюрократичних процедур і високим рівнем корупції.

Між тим Люксембург посідає перше місце вже другий рік поспіль.