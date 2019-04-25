Клімкін: Росія розпочала новий етап окупації Донбасу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення президента РФ Володимира Путіна про видачу жителям «ДНР» і «ЛНР» російських паспортів — це новий «паспортний» етап окупації Донбасу.

«Рішення РФ про видачу паспортів на окупованих українських територіях — це продовження агресії і втручання в наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу», – написав Він у Твіттері.

Рішення РФ щодо видачі 🇷🇺паспортів на окупованих українських теріторіях — це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 квітня 2019 р.

Також міністр закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. «Росія позбавила вас справжнього, а тепер зазіхає на ваше майбутнє», – зазначив він.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією теріторіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 квітня 2019 р.