Какой должна быть правильная пасхальная корзина

Менее, чем за неделю украинцы будут праздновать Пасху. Традиционно большинство людей идет в церковь, чтобы освятить продукты. Однако не все знают, чего нельзя класть в пасхальную корзину.

Главными атрибутами этого светлого праздника является пасхальный кулич и крашенки или писанки. В народе верят, что, например, писанки, принесенные из церкви, служат своеобразным оберегом, который защищает дом и семью от болезней и других невзгод.

А что еще кроме пасхи и яиц кладут в корзину? А чего класть нельзя ни в коем случае.

Что разрешено нести на освящение

– крашенки и кулич; по верованиям, яйца – символ новой жизни, пасха – Небесного Царства;

– продукты животного происхождения: сало, буженина, домашняя колбаса;

– молочные продукты, например: творог, молоко, сметану, а также творожные пасхи.

Что запрещено нести на освящение

в Этот день не стоит нести в церковь такие продукты:

– алкогольные напитки, кроме кагора (это единственный алкоголь, который подходит для освящения);

– продукты, сделанные из крови животных, например кровянка;

– материальные ценности (украшения, деньги), документы;

– ножи и другие острые предметы.

– также не стоит освящать соль.

– не советуют также освящать свежие овощи и фрукты.

После того, как люди приходят из церкви, нужно попробовать освященные продукты, но не наедаться ими, а только съесть немножко и угостить родни.

Стоит добавить, что в этом году праздник Светлой Пасхи выпадает на последнее воскресенье месяца – 28 апреля. Последняя неделя перед Пасхой считается самым важным. Верующие придерживаются строгого поста. До пятницы хозяйки должны закончить все домашние работы и приготовления к празднику. В страстную пятницу нельзя ничего делать и даже кушать. День нужно провести в покое и молитвах. В субботу также день покоя.