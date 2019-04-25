Кремлівська гнида Симоньян попередила жителів Донбасу про новий «подарунок» Путіна: «Ловіть днями…»

Маргарита Симоньян повідомила, що незабаром Путін видасть другий указ, який вирішить долю українських біженців, що перебралися в Росію.

Про це пропагандистка написала у своєму Telegram-каналі.

Головний редактор МІА «Росія сьогодні» і телеканалу RT зазначила, що указ вийде в найближчому часі.

Він буде стосуватися тих біженців з Донецької та Луганської областей, які з початком бойових дій вирішили виїхати на територію РФ. «Ловіть прекрасний инсайдик. Днями вийде ще указ — про громадянство для тих з Донбасу, хто вже знаходиться в Росії», — повідомила вона.

Нагадаємо,Володимир Путін дочекався моменту, коли в Україні почалася перезавантаження влади, а новий президент ще не вступив у повноваження.

Російські ЗМІ повідомляють, що для мешканців «ДНР» і «ЛНР» тепер набагато простіше отримати паспорт з двоголовим орлом.

Указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей був підписаний сьогодні вдень. Після того, як Володимир Путін зробив відповідний розчерк пера, указ був опублікований на офіційному сайті Кремля. При цьому офіційні особи поки ніяк не прокоментували підписання цього законопроекту.

«Встановити, що особи, які постійно проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей України, мають право звернутися з заявою про прийом в громадянство Росії в спрощеному порядку», — написано в тілі законопроекту, який підписав Володимир Путін.

Як раніше передавав портал Акценти, мережа порвало відео з обуреної Симонян: росіянку трясе з-за удару США по великому проектом Кремля.

Також портал Акценти писав, що путінську пропагандистку яро «знищили» її ж руками: «втомилися від скотской життя».

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram