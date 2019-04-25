Казка тривала недовго: синоптики попередили про самому гіршому, які області поштормить сильніше всього

У найближчі дні на певних територіях України пройдуть грози та сильні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів по всій території країни не очікується, лише вдень у західних областях місцями невеликий дощ, можливі грози та пориви вітру 15-20 м/с. Вітер південно-західний, у східних областях — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на Закарпатті до 13°; вдень 20-25°, на узбережжі морів 14-19°, в Карпатах 8-13° тепла.

У Києві дня пройде без опадів; температура вночі 6-8° тепла, вдень 21-23°.

У п’ятницю, 26 квітня, синоптики прогнозують у східних і Дніпропетровській областях невеликий дощ. У західних областях очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території — без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях до 13°; вдень 20-25°, на Закарпатті та Прикарпатті до 28°, на узбережжі морів 14-19°.

У Києві буде сухо. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, Акценти публікував матеріал про погодні аномалії на Кіпрі. Курортний острів Кіпр 21 квітня засипало снігом. За інформацією місцевих ЗМІ, потужний снігопад накрив гірський масив Тродос, а також найближчі міста та села. Відзначається також, що температура в горах опустилася до 5 градусів морозу. У зв’язку з масивним сніговим покривом на дорогах поліція острова ввела обмеження на рух транспорту в горах Тродоса.

Також портал Акценти писав, що глобальне потепління перестало бути міфом: льодовики загрожують знищити планету, учені попередили про небезпеку.

Як раніше передавав портал Акценти, «безпечне» потепління клімату в районі півтора градусів спровокує зникнення третини льодовиків регіону Гіндукуш-Гімалаї. Крім того, якщо не приймати будь-яких дій по боротьбі зі зміною клімату, то до 2100 року зникнуть дві третини льодовиків. Середня глобальна температура Землі на даний момент приблизно на один градус перевищує значення середини XIX століття — так званої доіндустріальної епохи. Підписана в 2015 році Паризьке угода передбачає, що при обмеженні викидів парникових газів, підвищення температури, викликане антропогенним впливом на клімат, не перевищить два градуси Цельсія.

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