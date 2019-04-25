Донецькі бойовики похвалилися путінської «подачкою» і зганьбилися: «сруский паспорт як сміття – роздають всім»

У мережі висміяли заяву путінських бойовиків з Донбасу про отримання паспортів РФ.

Про це написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

«Першими російські паспорти в ОРДЛО отримають бойовики і чиновники. Тобто, тепер вже повноцінна окупаційна адміністрація. Ну хоч вирішили більше не грати в «громадянську війну», і то добре», — повідомив він.

Першими російські паспорти в ОРДЛО отримають бойовики і чиновники. Тобто, тепер вже повноцінна окупаційна адміністрація.

Ну хоч вирішили більше не грати в “громадянську війну”, і то добре. pic.twitter.com/CCvRmKMKZg

— Денис Казанський (@den_kazansky) April 24, 2019

Зазначимо, що на опублікованих фото видно одного з командирів донецьких терористів, який заявив, що першим паспорта РФ будуть отримувати силовики, найманці, а також «держслужбовці і бюджетники».

Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Поставлять мітку дебі**в», «правильно, потім легше сортувати слоупоков буде», «давно пора – тепер вішати буде простіше, за паспортами», «сруский паспорт як сміття – роздають всім», — пишуть вони.

Нагадаємо, що ВСУ помстилися проросійських бойовиків на Донбасі за своїх поранених побратимів. 10 квітня бойовики відкривали вогонь по наших позиціях 9 разів. 3 рази було застосовано заборонену мінськими домовленостями зброю. Крім усього іншого ворог кілька раз обстріляв наших захисників з БМП, важкі кулеметів і мінометів, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В ході обстрілу з боку бойовиків двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Варто відзначити, що ні один обстріл наші військові не залишили без своєчасного і адекватного відповіді.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», експерт і аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич розповів, що глава Кремля Володимир Путін приготував Україні хитру пастку з окупованим Донбасом. За словами експерта, Володимир Путін готовий повернути Україні окуповані території Донбасу, так як розуміє, що цей регіон стане для Києва каменем на шиї. Ігор Тишкевич також зазначив, що окупований Донбас може стати бомбою сповільненої дії, яка буде загрожувати всій державності країни. На думку Тишкевича, якщо окупований Донбас повернеться до України, то їй, в кращому випадку, загрожує припинення зростання економіки.

Також портал «Акценти» писав, що бійці групи К-2 з 54-ї механізованої бригади успішно ліквідували російський «Урал» в районі Золотого на Луганщині. Також Юрій Мысягин нагадав, що в січні 2019 року окупанти підірвали «Урал» батальйону 54-ї бригади. Тоді один український військовий загинув, а ще четверо були поранені.

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