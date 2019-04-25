Медики розповіли, кому категорично не можна їсти гриби: це дуже серйозно

Під час посту одними з головних замінників м’яса в різних стравах стають гриби.

І, незважаючи на їх величезну користь, все ж багато людей ставляться до такого продукту вельми скептично.

Незважаючи на величезну кількість «страшилок», які можна сміливо обійти, дотримуючись правил збирання, зберігання та приготування грибів, цей продукт залишається все одно досить таки популярним інгредієнтом в багатьох стравах. Пісні картопля або суп після додавання грибів стають набагато смачніше і ситніше. Але це не основна їх властивість. Гриби мають позитивний вплив і на наше здоров’я.

Корисні властивості грибів

Медики відзначають, що гриби з-за наявності в них великої кількості білка за своїми показниками можуть випереджати навіть м’ясні продукти. Так, наприклад, у сухих грибах білка в 2 рази більше, ніж у яйцях, і 3 рази – ніж у курячому м’ясі. А якщо врахувати, що у них дуже мало жиру, то це робить гриби незамінним продуктом харчування для бажаючих схуднути.

Крім того, у грибах немає цукрів, якими так багаті фрукти і овочі, а вітаміни в них зберігаються краще. Це ще один величезний плюс. І так, в одній порції грибів фосфору стільки ж, скільки і в такій же порції риби.

А знаєш, чому люди, які ревно дотримуються Великого посту на початку весни, коли отже спостерігається величезний дефіцит вітамінів, менше хворіють? Це відбувається тому, що гриби роблять благотворний вплив на імунітет, що було доведено експериментальним шляхом і в цьому ще один плюс грибної дієти.

В грибах дуже багато амінокислот (18 штук) і бета-глюканів. Ці речовини не тільки допомагають в роботі імунної системи, але й перешкоджають розвитку онкологічних захворювань, покращують роботу головного мозку. Це було виявлено в ході останніх досліджень.

Не менш важливі гриби в харчуванні людей із серцево-судинними захворюваннями. Лецитин з грибів не дає в «поганого» холестерину накопичуватися в судинах і утворювати в них бляшки. Це властивість грибів також корисно для людей, які страждають від підвищеного артеріального тиску.

Ти здивуєшся, але деякі види грибів допомагають у лікуванні туберкульозу, проблем з шлунково-кишковим трактом, впоратися з тяжкими алергічними захворюваннями. Наприклад, такими властивостями володіють білі гриби боровики, лисички стабілізують роботу такого важливого органу, як печінка, а груздів роблять лікарські препарати, що допомагають впоратися з нирковою недостатністю і емфіземою легень.

Гриби також є відмінним протинабрякову засобом, так як в них дуже багато калію. Якщо ти страждаєш від цієї проблеми, то включи у свій раціон грибні страви.

У грибах також багато особливого виду білка – хітину (особливо багато його в ніжках грибів), який є свого роду губка, вбирає шлаки і токсини з кишечника. Однак хітин може стати причиною тяжкості в шлунку, тому лікарі радять ніжки грибів кришити як можна дрібніше, і перед приготуванням грибів проварювати їх.

Чому гриби не можна давати дітям?

Незважаючи на велику кількість корисні властивості, гриби все ж не рекомендується давати дітям, віком до 12 років. Справа в тому, що в їх організмі до цього віку не виробляються спеціальні ферменти – речовини, які сприяють засвоєнню такого продукту.

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