Зупинилося серце відомої українки: вся країна в скорботі

Померла учасниця міжнародних змагань у складі національної збірної України з боксу Юлія Лясота.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник команди «Українські леви» Мирослава Пеганова.

Так стало відомо, що у середу, 24 квітня померла майстер спорту Юлія Лясота. Вона померла в місті Хмельницькому. На момент смерті їй було всього 28 років.

«R. I. P. Ще буквально тиждень тому ми були в Німеччині, тренувалися, гуляли і розмовляли про майбутні плани, а сьогодні її вже немає. Спочивай з миром», написала Мирослава Пеганова.

Як відомо, Юлія Лясота була терміново госпіталізована з діагнозом тромбоз печінкових вен напередодні і прооперована. Після операції вона перебувала в критичному стані.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в Росії на п’ятдесят п’ятому році життя раптово померла знаменита актриса театру і кіно Ірина Цивіна, чия фільмографія налічує не один десяток ролей. Про це повідомила місцева преса, наводячи слова Ксенії Хаірової, близької подруги покійної. Ірина Цивіна була відома завдяки ролям у фільмах і серіалах, серед яких «Кадетство», «Ольга», «Татусеві дочки», «Петрівка, 38», «Поліцейський з Рубльовки». Крім того, вона була третьою і останньою дружиною легендарного радянського актора Євгенія Євстигнєєва.

Нагадаємо, що в Единбурзі застрелили відомого боксера і актора Бредлі Велша. Про це повідомляє видання The Sun. Так, стало відомо, що в столиці Шотландії застрелили Бредлі Велша, відомого за роллю у фільмі «На голці-2». На момент смерті йому було 42 роки. У поліції повідомили, що коли актор повертався додому в нього вистрілили, і він отримав серйозне поранення, не сумісні з життям. Невідомий вистрілив Велшу в голову практично на порозі його будинку.

Також портал «Акценти» писав, що весь світ кінематографа зараз в скорботі через смерть молодої 16-річної актриси, яка так і не встигла повною мірою реалізувати свій талант. Життя молодої актриси, яка зіграла роль в гучному фільмі «Хмарний атлас», раптово обірвалася. Багато кінокритиків пророкували висхідній зірці велике майбутнє. Про гірку втрату написали представники дівчата в світі шоу-бізнесу A&J Management на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram