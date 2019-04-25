Новинський і Ко вимагають мораторій на закон про мову і не тільки

Депутати фракції «Опозиційний блок» і групи «Відродження» вимагають мораторію на закон про мову, а також закони про віросповідання та історії.

Відповідну заяву озвучив Вадим Новинський, який вийшов до трибуни парламенту в оточенні однодумців.

«Створюється враження, що депутати більшості так і не винесли уроки з поразки, яке отримав на виборах Петро Порошенко. Український народ проголосував, насамперед, проти спроб нав’язати суспільству на державному рівні ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки», – заявив він.

«Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об’єднує її. Він закладає міну уповільненої дії під і без того нестабільний українське суспільство», – сказав Новинський.

Більш того, за його словами, «цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи вже про неконтрольованих Донбасі і Криму».

«Заради суспільного миру і спокою… фракція «Опозиційного блоку» пропонує ввести в Україні мораторій на розгляд законопроектів і постанов, які розколюють, – а саме ті, які стосуються мовних питань, віри та конфесійної життя, а також спірних моментів історії», – заявив Новинський.

«Мораторій має діяти щонайменше 3 роки«, – сказав він.

«За цей час Верховна Рада повинна зосередитися на питаннях соціально-економічного характеру та проблеми світу, проголосувати ті закони, яких від нас чекають в плані виконання Мінських домовленостей. Ми просто зобов’язані запустити на повну потужність промисловість, дати можливість розвиватися бізнесу, подолати негативні тенденції у суспільному житті і підвищити рівень життя українців», – заявив Новинський.

«Зараз мовний закон не до часу. Хіба існують в Україні утиски української мови? Запитайте у громадян: їх переслідують з-за того, що вони говорять українською, їх дискримінують? Навпаки, мовний законопроект у нинішньому варіанті – дискримінаційний по своїй суті!», – переконує нардеп з «Оппоблока».

За його твердженням, цей закон «набагато більш реакційний, ніж ті, які коли-то утискали українців, він просто знищує російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні».