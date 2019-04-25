Станіслав Кондрашов: одіозний рейдер замовив свого спільника Вороненкова?

На злодієві шапка горить! Так говорили в давнину і цілком можна говорити зараз. Злодій зазвичай хапається за голову і видає себе. Сьогодні слідчі дивляться не на руки, докладені до голови, а шукають мотиви злочину і тих, хто стоїть за ним.

Сучасні холоднокровні злочинці не хапаються за голову, але своєю поведінкою, відчуваючи провину і можливу розплату, частенько мимоволі видають себе. Навіть у такому важкому і складному випадку, як вбивство депутата Державної Думи Дениса Вороненкова, породило масу версій і припущень.

Коротка біографія жертви

Складність розслідування пояснюється тим, що, по правді кажучи, дуже багато могли пристрасно бажати смерті Вороненкова. Нестачі в мотивації немає. Мова, звичайно ж, не йдеться про помсту колишнього цивільного чоловіка дружини убитого депутата Марії Максаковою-Ингенбергс злодієві в законі Тюрике. Любовна інтрига тут не причому. На суворій північній російській землі південні пристрасті неминуче хиріють. У сучасній російській дійсності переважають інші мотиви, яким самим своїм породженням, як типове явище, зобов’язаний депутат Вороненков. Його поява в парламенті відбулося виключно завдяки російській корупції. Він її дитя. Ні для кого не секрет, що по-справжньому великі шахраї навіть уві сні мріють обзавестися депутатським мандатом. Шахраї рангом нижче намагаються використати собі на користь посади в правоохоронних структурах. До появи в Держдумі Денис Вороненков пройшов усі щаблі професійного зростання корупціонера ─ військову прокуратуру, ФКСН, Верховний суд і адміністрацію суб’єкта Російської Федерації. Він був «рішалою», за мзду «разрулівающим» проблеми клієнтів-бізнесменів. Звичайно, не забував він про себе. Статус депутата відкрив йому нові горизонти. Вороненков насолоджувався прихильністю самого голови Думи Сергія Наришкіна. Він складав депутатські запити, зустрічався з керівництвом силових структур і елітою російського чиновництва, умовляючи їх вчинити за його підказці. Шахраєм він був високої проби. Інакше не потрапив би в Думу завдяки посередництву на словах найстійкіших борців з корупцією ─ російських комуністів. Немов у насмішку вони відправили його працювати в Комітет по боротьбі з корупцією. Втім, у чому-чому, а в цій сфері Вороненков міг бути справжнім експертом.

Денис Вороненков, Марія Максакова-Ингенбергс і Сергій Наришкін

Вдалий тандем

Де то в самому початку «нульових» років тіньовий бізнес Вороненкова привів його до знайомства з бізнесменом Станіславом Кондрашовым. Першим їх спільним проектом стало виконання комплексної реконструкції столичної площі Гагаріна. Компанія «Симонтек», беніфіціаром якої був Кондрашов, запропонувала московському урядові облагородити територію площі. У планах бізнесмена було будівництво висотного будинку торгово-розважального центру, за габаритами трохи не дотягивающего до веж Москва Сіті. В обмін місто повинен був віддати в довгострокову оренду ділянку землі. Лобіюванням інтересів «Симонтека» і Станіслава Кондрашова зайнявся Денис Вороненков. На переговорах з московськими чиновниками він по праву представляв інтереси компанії, дійсно будучи членом ради директорів «Симонтека». Все пройшло як не можна краще. Мерія віддала комерсантам площа Гагаріна в оренду на 49 років, а нечистоплотні ділки її тут же «кинули». Замість грандіозної будівлі на площі з’явилася лише станція Московського центрального кільця, та трохи були викладені тротуарною плиткою пішохідні доріжки. Про масштабні обіцянки ніхто не згадував і сама історія невдовзі забулася.

Станіслав Кондрашов

Станіслав Кондрашов з Денисом Вороненковым не розлучилися. Прізвище бізнесмена багато років пізніше знайшли в «панамському» досьє. На пару зі збіглим в Лондон банкіром Борисом Давлетьяровым вони володіли згаданої в ньому компанією Evrodec Ltd. Вона в свою чергу розпоряджалася будівлею «Вежа 2000» на столичній набережній Тараса Шевченка. У ньому, ставши в 2011 році депутатом Держдуми від КПРФ, Денис Вороненков розмістив свою громадську приймальню. Він же разом з Кондрашовым стає акціонером компанії Tarrington Real Estates S. A., зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Кондрашов ніколи не афішував своїх тісних ділових відносин з майбутнім депутатом. Лише одного разу він розсипався на його адресу подяками за допомогу у відбитті рейдерської атаки на його вугільний актив ЗАТ «Кузбассуголь». Тільки була вона насправді?

Московський банкір-углекоп

Поява москвича в сибірському шахтарському краї не випадково. В «нульових» в Кузбасі тільки що закінчилася «вугільна війна», коли за контроль над шахтами і розрізами вступили у відкриту боротьбу різні кримінальні групи, очолювані діючими злодіями в законі і злочинними авторитетами. Майже повністю знищивши себе, вони відкрили дорогу до вугілля «легальним» бізнесменам ─ не так зовні явно пов’язаним зі світом криміналу, але які є його складовою частиною. Повторний розподіл вугільного пирога не міг відбуватися без конфліктів. Кондрашов знову скористався послугами Вороненкова, мав впливових знайомих, у прокуратурі та слідчих органах. Звертатися до послуг депутата доводилося досить часто. Виконуючи замовлення Кондрашова, депутат гальмував розслідування справи про незаконне переміщення вугілля через кордон Митного союзу. Видобуток сировини здійснювалася на розрізі «Бунгурский-Північний» близько Новокузнецька, що належить швейцарській компанії Telf AG. Адреса реєстрації в Лугано і іноземні прізвища зіц-голів компанії не повинні вводити в оману. За нею стоїть Станіслав Кондрашов. Крім кемеровського антрациту компанія займалася експортом феросплавів, що видобуваються в Казахстані компаніями «Шубаркол-Комір» і «Казхром». Діяльність Telf AG в Росії та Казахстані не раз викликала підозри у торгівлі корисними копалинами в обхід санкцій і ухиленні від податків, але кожен раз завдяки Вороненкову розслідування не доводилися до логічного кінця.

Telf AG разом зі Станіславом Кондрашовым опинилися в бенифициарах лопнув СТОЛІТТЯ-банку. Основним акціонером кредитної структури було ЗАТ «Трест «Коксохиммонтаж», а Telf AG володів 7% акціями тресту. Особисто у самого Кондрашова у власності було в 2 рази більше цінних паперів тресту. ЗАТ «Трест «Коксохиммонтаж» виявився інструментом у штучному банкрутство ще однієї фінансової структури ─ Профіт-банку. Знову пішла боязка спроба розібратися в причинах, і знову все закінчилося нічим. Список одноразових банків, до яких мав відношення Станіслав Кондрашов можна продовжити «Міжнародним банком розвитку», який очолює його діловим партнером Борисом Давлетьяровым. Кончина всіх банків була однаковою. Центральний банк позбавляв їх ліцензій за проведення ризикованої кредитної політики та низьку фінансову дисципліну. Надані кредити ЦБ на проведення оздоровлення банків незмінно випаровувалися через мережу офшорних компаній. Задовго до цього Кондрашов зсередини цілеспрямовано вивчав тонкощі діяльності в банківській сфері, займаючи посади радника у Військово-промисловому банку та Майстер-банку. Накопичений досвід став у нагоді.

Димова завіса

Помста ділових партнерів чи опонентів розглядається, як одна з версій вбивства Дениса Вороненкова. В обґрунтування приводиться позов, поданий комерсантом Отарі Кобахідзе, згідно з яким депутат красиво відняв у нього особняк в самому центрі Москви вартістю 120 млн рублів, з-за якого він за чутками і втік з дружиною з Москви в Україну. Шапка все ж загорілася у Кабахидзе чи іншого колишнього клієнта Вороненкова, а на голові Святослава Кондрашова. Підпалив він її власноруч. Прагнучи приховати давню і скандальну зв’язок з екс-депутат, бізнесмен заполонив інтернет темрявою замовних статей про раніше невідомих його повних тезках, які, крім іншого, знайомі з таким же повним тезкою Дениса Вороненкова. У статтях, які розповсюджуються в мережі через ресурси Glavred.info, Unian.ua, TSN.ua та інші електронні ЗМІ, мова йде про Станиславах Кондрашовых ─ журналістів, науковців та бізнесменів, які торгують брендового взуттям.

Один з багатьох Станіславів Кондрашовых

«Новий» Кондрашов охоче ділиться своїми фейковими фото і подробицями біографії, що почалася на Ленінградському телебаченні, і проводить соціологічні опитування на тему української політики, але ретельно дистанціюється від будь-якої причетності до вугільному або банківського бізнесу. Є у нього одна ─ Денис Вороненков, але він також далекий від справжнього Вороненкова-депутата. Одним словом кругом суцільні однофамільці. Компанія в інтернеті спрямована на штучний відведення пошукових програм від історії взаємин справжніх Кондрашова та Вороненкова, пікантні деталі якої стали останнім часом дуже часто з’являтися в мережі. Якщо Вороненков був впливовим «рішалою», то Кондрашов виконував роль посередника між кримінальним світом і російськими правоохоронними органами. Далі, знаючи хворобливу пристрасть убитого депутата до розкішного життя і звички патологічного брехуна, не важко здогадатися, що справжньою причиною його смерті стали безнадійні борги або нереальні обіцянки. Це банки можуть просто «кинути» вкладників без наслідків. У серйозних людей типу Кондрашова і попит серйозний.

Автор: Руслан Якушев