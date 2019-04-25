У США чоловік виграв у лотерею $768 мільйонів

Молодій людині порадили звернутися до послуг юриста, щоб правильно розпорядитися грошима і не розтратити стан.

Житель американського штату Вісконсін Мануель Франко став володарем одного з найбільших виграшів в історії країни.

Він виграв у лотерею 768 мільйонів доларів. Згідно з правилами, молода людина могла отримувати гроші тільки частинами протягом 29 років, однак він прийняв рішення пожертвувати частиною виграшу, отримавши можливість відразу забрати залишок.

Так, у підсумку переможець отримає 477 мільйонів доларів. При цьому він зобов’язаний заплатити федеральний податок у розмірі 114 з половиною мільйонів доларів.

“Мені здається, що це сон і в будь-який момент я можу прокинутися. Не віриться, що таке могло статися з таким простим хлопцем, як я. Оскільки мені посміхнулася удача, я не збираюся більше брати участь в лотереях. Але повинен сказати, що заради шансу назавжди змінити своє життя варто заплатити два долари. Моє життя точно змінилася, і я з надією дивлюся в майбутнє”, – заявив щасливець.

Молодій людині порадили звернутися до послуг юриста, щоб правильно розпорядитися грошима і не розтратити стан.