У Києві мікроавтобус зім’яв Lanos: водія легковика госпіталізували (фото, відео)

Сьогодні вночі близько 01.00 в Києві на Південному мосту сталася ДТП за участю двох автомобілів.

В результаті зіткнення постраждав водій легковика. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували його з черепно-мозковою травмою.

Автомобілі рухалися в одній смузі. На великій швидкості Mercedes Sprinter влетів ззаду в Lanos, який їхав попереду.

В результаті аварії у Lanos повністю зім’ята задня частина і вибито скло. У Sprinter пом’ятий капот, а також відпав бампер. Водій Sprinter, який, імовірно, спровокував ДТП, відмовився коментувати аварію.