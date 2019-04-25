На Львівщині автобус на смерть збив літню жінку

У середу, 24 квітня, на автодорозі у місті Городок, що у Львівській області, сталася летальна ДТП.

Як заявив відділ комунікації поліції у Львівській області, інцидент стався близько 14:05 дня.

Маршрутка “БАЗ”, якою керував 24-річний мешканець Львова, наїхала на 77-річну жительку Містечка. Від отриманих травм внаслідок ДТП жінка померла на місці пригоди.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю події загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

Обставини події встановлюють.