Сан-Франциско зробить платній популярну туристичну вулицю

Ломбард-стріт в Сан-Франциско вважається однією з найпопулярніших в світі: невеликий ділянка спуску з Російської пагорба являє собою справжній серпантин, оточений мальовничими клумбами.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

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Публікація від Habashy Photography (@habashy) 20 Кві 2019 в 7:00 PDT

Причина введення плати — занадто багато туристів. Кожен день Ломбард-стріт відвідує 6000 гостей, які ще й зупиняються, щоб зробити фотографії.

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Публікація від California.com (@hellocalifornia) 6 Березня 2019 в 11:44 PST

Транспортний департамент Сан-Франциско пропонує туристам зарезервувати відвідування Ломбард-стріт онлайн і оплатити банківською картою. У будні ціна складе 5 доларів, у вихідні та свята — 10.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Парижі ресторани будуть штрафувати за «порожню» бронь столика.

За матеріалами Delfi.ee

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