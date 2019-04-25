Сан-Франциско зробить платній популярну туристичну вулицю

Ломбард-стріт в Сан-Франциско вважається однією з найпопулярніших в світі: невеликий ділянка спуску з Російської пагорба являє собою справжній серпантин, оточений мальовничими клумбами.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
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Причина введення плати — занадто багато туристів. Кожен день Ломбард-стріт відвідує 6000 гостей, які ще й зупиняються, щоб зробити фотографії.
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Транспортний департамент Сан-Франциско пропонує туристам зарезервувати відвідування Ломбард-стріт онлайн і оплатити банківською картою. У будні ціна складе 5 доларів, у вихідні та свята — 10.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Парижі ресторани будуть штрафувати за «порожню» бронь столика.
За матеріалами Delfi.ee
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