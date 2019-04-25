Прихильник Порошенко розповів, як намагався допомогти на виборах і йому стало бридко

Український волонтер Тім Златкін розповів про відверту неорганізованості і саботажі в штабі Петра Порошенка у процесі президентської виборчої кампанії.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Златкін написав пост, в якому розповів про свою невдалу спробу стати спостерігачем від кандидата Петра Порошенка на виборах президента України.

Як запевнив Златкін, після публікації даного повідомлення, йому написали безліч людей, розповіли схожі історії.

«Після мого короткого посту без опису подробиць, в лічку прийшло більше трьох десятків повідомлень друзів з історіями по відвертого саботажу у виборчих штабах Пороху практично у всіх регіонах України», — заявив він.

Златкін додав, що дана історія є «мерзенної» і чітко показує, чому Порошенко програв президентські вибори.

«До закінчення підведу підсумок: мені огидно. І бридко. Що провалили кампанію Президента нездари, ледарі, керів*вви і саботажник», — підкреслив волонтер.