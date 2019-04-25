Рада прийняла закон про мову: ключові моменти

Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

За дане рішення проголосували 278 народних депутатів України. «За» проголосували 106 депутатів з фракції «Блок Петра Порошенко», 66 — з «Народного фронту» 0 — від «Опозиційного блоку», 21 — з фракції «Самопоміч», 21 — з фракції Радикальної партії, 16 — з «Батьківщини», 7 — з групи «Воля народу», 4 — з групи «Відродження».

На кого поширюється дія закону про мову

Законом визначені особи, які зобов’язані володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Серед них, зокрема:

керівництво держави, депутати;

судді, прокурори;

службовці Національного банку України;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

педагоги, медики державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування і здійснення релігійних обрядів.

Як закон про мову буде стосуватися пересічних громадян

Закон передбачає, що кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою як мовою свого громадянства. При цьому наголошується, що держава організує курси української мови для дорослих і забезпечує можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які не мали такої можливості.

Цей закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім ряду позицій, вступ яких відстрочено на кілька років.

Відповідно до закону, особа, яка має намір набути громадянство України, зобов’язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. При цьому, зокрема, особи, які проходять військову службу в Збройних силах України та нагороджено державною нагородою, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для країни, мають право на придбання українського громадянства без засвідчення рівня володіння державною мовою, але зобов’язані освоїти його протягом одного року з дня набуття громадянства.

Як приймали закон про мову

Що таке Національна комісія зі стандартів державної мови

Норма про те, що вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для отримання громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови, набирає чинності через 2 роки після набрання чинності закону. Також на два роки відстрочено набуття чинності норми про складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для отримання громадянства України.

Законом передбачено, що документи, що засвідчують особу громадянина України, складені державною мовою, але тим, у кого українська мова не є рідною, надано право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції.

Законом передбачено, що класифікація рівнів володіння державною мовою розробляється і затверджується Національною комісією зі стандартів державної мови з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).