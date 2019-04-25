У Києві затримали банду наркоторговців на чолі з поліцейськими

У ході масштабної спецоперації, проведеної прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУ НП р. в Києві затримано 12 учасників злочинної групи, в тому числі діючі та колишні правоохоронці, які причетні до масового виробництва і збуту наркотичних речовин, а також до вербування українських громадян для виготовлення та збуту наркотиків на території Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції зазначають, що організаторами злочинної групи виявилися 23-річний поліцейський полку поліції особливого призначення ГУНП в місті Києві та 31-річний мешканець Київської області. До складу злочинної групи, крім організаторів, увійшли ще десять чоловік, у тому числі двоє діючих правоохоронців (слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області та оперуповноваженого Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП Київської області), колишній співробітник СУ ГУНП в Житомирській області та ще 7 цивільних.

«Під час обшуків вилучено близько 5 кілограмів прекурсорів (фенилпропен), амфетамін, марихуану, «солі», таблетки Екстазі, обладнання для виготовлення наркотиків, більше 40 тисяч доларів, 5 тисяч євро, понад 20 тисяч гривень», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що учасники злочинного угруповання підшукували на території Києва та Київської області місця для облаштування нарколабораторій. Здійснювали придбання необхідних хімічних реагентів та обладнання, а також розфасовували і здійснювали закладки наркотичних речовин на території міста Києва.

«Крім того, за вказівкою організаторів учасники злочинної групи замовляли і поширювали через веб-сайт рекламу з інформацією про інтернет-магазинах Escobar 24/7 і Medussa, де покупці могли придбати цей товар», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, вони займалися вербуванням українських громадян, у яких було вразливе майнове або психологічний стан, для подальшого їх переміщення через державний кордон Російської Федерації з метою експлуатації на небезпечних для здоров’я виробництвах, де виготовлялися наркотичні речовини. У поліції зазначають, що банду затримали .

«Зараз затриманим оголошено підозри щодо ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) КК України», — йдеться в повідомленні.