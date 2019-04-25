Є кілька «але»: чому жителі Донбасу не поспішають за російськими паспортами

В хорі розсипається в подяках президенту РФ Володимиру Путіну за указ про спрощену форму видачі російських паспортів жителям ОРДЛО всі слышнее голоси тих, хто сумнівається в тому, що «царська милість» торкнеться всіх і що російський паспорт рівноцінний «божої благодаті».

Звичайно, ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилин схилився до землі: «Ми довго чекали цього кроку і безмежно раді, що цей день настав. Спасибі», — заявив на сайті окупантів Пушилин, звертаючись до Путіна.

Однак його опальний опонент Олександр Ходаковський був досить стриманий: «Від Пушилина знаю, що Владислав Сурков жорстко лобіював видачу паспортів, незважаючи на заперечення його колег. Зрозуміло, що робив він це не від надлишку гуманізму — при його діловій хватці мотиви у нього можуть бути тільки раціональні… Очевидно, що як мінімум, кандидат від влади на майбутніх виборах російського президента отримає пару-трійку гарантованих мільйонів виборців. Не маю сумнівів у тому, що явка у нас буде найвища, а відсоток голосуючих за кандидата влади максимальним», — заявив Ходаковський на своєму каналі в Telegram.

«Пенсіонери „ДНР“, набувши громадянство РФ, отримають право на отримання російської пенсії, яка в рази більше української», — припустив кремлівський пропагандист Роман Манекін.

Однак передплатники Манекина охолодили його запал:

«Почекаємо, побачимо! Поки тільки указ! Підзаконні акти можуть перекреслити всі плюси! А з реєстрацій-то як? А для виплати потрібно піти в Пенсійний фонд за місцем РЕЄСТРАЦІЇ і здати документи…

Російська пенсія призначається тільки після отримання з України довідки про припинення виплати пенсії там. А це процедура не дуже швидка. Мені відомі випадки, коли людям (вже отримали громадянство РФ) не призначали пенсію в РФ близько двох років, т. к. чекали відповіді з Пенсійного фонду України. Також відомий випадок з однією пенсіонеркою, яка в 2016 році перевезла своє пенсійне справу з Донецька в РФ, але так як довідка (за запитом Пенсійного фонду РФ) про припинення виплати з України їй так і не прийшла, пенсію їй так і не призначили. У підсумку в 2018 році вона спробувала повернути своє пенсійне справа в Донецьк, але його тут не взяли! Не знаю, чим закінчилася її епопея, але таких ситуацій чимало», — написали в коментарях Роману Манекину.

«Важко з реєстрацією. Але громадянство вагоміше реєстрації. Пенсії громадянам РФ будуть виплачуватися. І за російським пенсійними законами. Це очевидно! Вочевидь, знадобляться додаткові нормативні акти. Але вони неминучі, звичайно, в силу зазначених вище причин!» — запевняє співрозмовників громадянин Росії Манекін.

Великі проблеми у зв’язку з видачею російських паспортів українцям, які проживають в окупації, позначив і житель підконтрольної бойовикам території Донецької області Раміль Замдыханов:

«Як би позитивно не звучала ця новина є кілька «але», які видно відразу:

1) Російський паспорт з «Л/ДНР»-реєстрацією однозначно і без варіантів закриє для своїх володарів в’їзд в Україну (на відміну від повноцінних власників російських паспортів). Для тих, кому відвідування України важливо (незалежно від ставлення до того, що там відбувається), це не варіант. А таких багато.

2) Щось аналогічне проглядається і в більш широкому контексті — взагалі в плані виїхати за межі Росії.

3) Поки не зрозуміла реальна процедура та організація процесу отримання, рано радіти», — написав Замдыханов у своєму блозі.