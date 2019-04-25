Кандидат у президенти Шевченка занизив вартість реклами на свою кампанію в 25 разів

Олександр Шевченко, який був кандидатом на пост президента України, задекларував 3,2 мільйона гривень витрат на передвиборну рекламу. Однак в інформації про витрати повинен був вказати щонайменше 85 мільйонів гривень – протягом минулого року центральні телеканали показали понад 42 00 роликів в його підтримку, повідомляє громадський рух «Чесно».

Згідно з розцінками телеканалів, вартість такого обсягу

реклами в 2018 році мала б сягати не менше 85 мільйонів гривень.

Партія «УКРОП», від якої висувався Шевченка на виборах, в минулому році не

витрачала коштів на телерекламу, тому хто за неї платив – невідомо.

«Крім телевізійної реклами, екс-кандидат у президенти

використовував зовнішню рекламу, піар в соціальних мережах, Google Ads, а також

систематично брав участь в ефірах регіональних телеканалів», – повідомили

активісти.

Також невідомо, хто платив за всю цю рекламу, скільки вона

коштувала і яке походження мали ці кошти. Якщо партія «УКРОП» і сам

Шевченко зі своїх офіційних заощаджень не покривали витрати на рекламну

кампанію, то вона оплачувалася з інших джерел. Тоді це може

свідчити про приховані витрати Шевченка чи партії «УКРОП», підкреслюють

активісти.

За офіційними даними, виборчий фонд Шевченко склав

68,2 мільйона гривень, під час першого туру виборів він зайняв 11 місце з 39

кандидатів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що найбільша кількість рекламних роликів на телебаченні виходило за участю чинного президента Петра Порошенка – з 25 по 29 березня він з’явився на телеканалах більше 1400 разів.

Крім того стало відомо, скільки заплатили кандидати в президенти України за рекламу в соціальній мережі Facebook.

ДОСЬЄ: Олександр Шевченко: буковельский «пильщик» землі і бюджету. ЧАСТИНА 1