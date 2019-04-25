«Зеля, мы с тобой»: Фанатка Зеленского, «Галя из Запорожья», «порвала» соцсети (ВИДЕО)

Электорат у победителя президентских выборов Владимира Зеленского очень разношерстный. Одна из его фанаток, Галя из Запорожья, записала торжественную речь, посвященную победителю.

Об этом пишет РИА Мелитополь.

Ее эмоциональное выступление вряд ли послужит пиару Владимиру Зеленскому, но точно повеселит всех. Женщина искренне радуется, что наконец закончилась “майданутая власть”, а она заживет не по-европейски, а как “простые люди”.

Избрание Зеленского, по словам Гали, было праздником для ее семьи. И теперь они ждут, как изменится Украина при новом президенте. “Зеля, мы с тобой. Мы этих порохоботов будем чмырить”, – резюмирует Галя.

Это, если коротко о том, что говорила женщина. Передать “на словах” весь ее спич, с неподражаемой мимикой и яркими внешними данными, невозможно. А поэтому, лучше все это один раз увидеть.

Источник: Риа