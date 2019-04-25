Парубий сохранил свою должность: не хватило подписей

Валерий Писаренко не смог собрать 150 подписей для рассмотрения проект постановления об отставке главы Верховной рады Андрея Парубия, сообщает издание РБК-Украина.

Автор проекта постановления планирует проводить консультации.

Проект постановления об отставке главы Верховной рады не смог собрать 150 подписей для рассмотрения на сегодняшнем заседании. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил автор постановления, народный депутат Валерий Писаренко.

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Таким образом, постановление об отзыве Андрея Парубия с должности главы Рады не была включена в повестку дня заседания 25 апреля.

“Сегодня постановление точно не будет рассмотрено. Пока еще не собрано необходимого количества голосов. Мы ожидаем, что будем собирать голоса до 14 мая. Это длительный вопрос. Некоторые фракции взяли время для того, чтобы провести консультации. Мы ожидаем решений фракций”, – заявил Писаренко.

Напомним, 23 апреля, народный депутат Украины с партии “Видродження” Валерий Писаренко инициировал сбор подписей за проект постановления об увольнении с должности главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия