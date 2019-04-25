У МОЗ повідомили, що сотні українців підхопили ​хворобу Лайма

Хворобу Лайма, яку передають кліщі, цього року в Україні підхопили вже понад 200 людей, у тому числі 12 дітей. Про це йдеться у звіті Центра громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

“Протягом 2018 року в Україні було зареєстровано 5 418 випадків захворювання на хворобу Лайма, з них 571 серед дітей до 17 років. Впродовж 3 місяців поточного року зареєстровано 203 випадки, в тому числі 12 випадків серед дітей”, – йдеться у звіті.

Довідка. Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) – інфекційна хвороба, що викликається спірохетами роду Borrelia, які передаються іксодовими кліщами та характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця.

Основними заходами профілактики хвороби Лайма є індивідуальний захист від присмоктування кліщів, носіння закритого одягу та взуття, виявлення кліщів, що присмокталися, призначення превентивного лікування у разі укусу зараженим кліщем.