Українцям доведеться більше платити за оформлення паспортів

З 1 липня ціна за оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) або обмін паспорта (у формі ID-карти), крім оформлення паспорта в перший раз підвищиться з 87 до 126 гривень при виготовленні до 20 робочих днів, і з 174 до 252 гривень при виготовленні до 10 днів. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Вартість за оформлення (у тому числі замість втраченого або
вкраденого) і обмін закордонного паспорта підвищиться з 253 до 352 гривень при
виготовленні до 20 робочих днів, з 506 до 704 гривень при виготовленні до 7 днів
або до 3 днів.
Також підвищиться вартість оформлення проїзного документа
біженця, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на
тимчасове проживання та проїзного документа особі, якій надано
додатковий захист з 156,46 гривень до 226 гривень.
Оформлення посвідчення біженця буде коштувати 168 гривень,
карти мігранта – 199 гривень, посвідчення особи, яка потребує додаткового
захисту. – 168 гривень, посвідки на постійне проживання – 352 гривень.
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