Поліція провела масштабні обшуки в обмінниках Харківської області: що шукали

Харків заполонили фальшиві долари. Фейкові купюри збувалися населенню через пункти обміну валют. Зловмисники в основному орієнтувалися на напівлегальні обмінники, які не мають дозвільних документів від Нацбанку.

Провівши рейд по Харківській області, поліція вилучила з обмінників 50 тис. доларів і мільйон гривень. Всі вони будуть направлені на експертизу. Перевірені 17 обмінників в області, обшуки тривають.

Виготовлення фальшивих грошей загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років (ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України). Якщо буде доведено, що фальшивомонетники були в змові або встигли надрукувати підробок на суму понад 6800 грн, то закон передбачає для винних осіб від восьми до 12 років з конфіскацією майна.