Хто такі ГО «СХІД»?

Юридично, на території СК «ВОСХОД» — це люди, які неправомірно користуються чужим майном у комерційних цілях, отримуючи при цьому дотації з міського бюджету.

Незважаючи на всі діалоги, зборів, брифінги, пропозиції та зауваження з боку власника комплексу і спроби вирішити конфлікт за допомогою міської влади, вони знаходяться на території комплексу СК «ВОСХОД».

Підкупивши і залякавши суддю Яковенко А. (на яку, до речі порушено кримінальну справу за винесення завідомо неправосудних вироків) змушують повторно прийняти абсурдне рішення. Домовившись в прокуратурі про тиск на власника, і викликає його на допити (залякуючи ) вони вже вважають себе власниками СК «ВОСХОД». Неозброєним поглядом видно що будівлі знаходиться в критичному аварійному стані і до трагедії недалеко. Будь-якої миті може обвалитися стеля і в такому разі кримінальна відповідальність лягає на власника.

Раптом відбувається неймовірно вдале подія – рейдерське захоплення і розгром приміщення!!!

Тобто, воно не розвалювалася на очах протягом останніх 20 років з незрозумілими кошторисів на ремонт, це не ГО «ВОСХОД» довели його до такого стану, це його рейдери зіпсували, розгромили і воду з басейну випили. І дитячий басейн, в якому так потребують діти та спортсмени Дарниці — просто залили бетоном. Ви не замислювалися, навіщо це зроблено і ким?

На нашу думку, ГО «Восход» зробили це навмисно і особисто, щоб звинуватити в цьому реальних власників і потім отримати гроші на ремонт у держави! У будь-якій правовій державі після отримання документів на власність звільняють приміщення, інакше приїжджає поліція, а незрозумілих людей, які тут прикриваються дітьми, комуністичними досягненнями, гаслами про здоров’я нації — і смокчуть з року в рік бюджет — відправляють у в’язницю. (За офіційною інформацією, КМДА для ДЮСША орендує приміщення в СК «ВОСХОД» і платить адміністрації спортивного комплексу близько 2.5 млн грн. у рік)!

А тепер з’являються рейдери і можна звинуватити всіх: господаря, влада міста, чинного президента, майбутнього президента і попросити грошей у громадськості (ну зібрали на Собор у Франції).

Таким чином ГО «ВОСХОД» вигідно позиціонувати себе постраждалими в цій ситуації, хоча фактично вони незаконно перешкоджають передачі СК «ВОСХОД» законному власнику, не дивлячись на інвестиції в об’єкт, покращення інфраструктури міста, і на дітей, які тренуються в аварійному приміщенні, без опалення і гарячої води!

Автор: Максим Савін