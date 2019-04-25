Новинський і Вілкул заблокували підписання мовного закону

Відразу після голосування провладної коаліції за мовний законопроект (№ 5670-д) народні депутати Вадим Новінський Олександр Вілкул зареєстрували проект Постанови (5670-д-П від 25.04.2019), про скасування результатів голосування.

Причиною стали грубі порушення під час постановки на голосування і голосування норм ст. 37 Закону України про Регламент ВР та ст. 84 Конституції України, вимагають від народних депутатів голосувати персонально. Крім того, головуючий на засіданні А. Парубій виніс законопроект на голосування, порушивши чітко описану Регламентом процедуру.

«Український народ не делегував права порушувати Конституцію і проштовхувати розколює суспільство мовний законопроект за допомогою обману і порушення законів. Якщо у коаліції не було голосів, законопроект повинен був бути знятий з розгляду. Ми будемо домагатися його скасування в Конституційному Суді», — заявив глава фракції ОппоБлока Вадим Новинський.

Згідно з Регламентом ВР, спікер парламенту А. Парубій позбавлений права підписати цей закон до того, як буде розглянуто проект постанови ОппоБлока. Голова ВР не зможе відправити закон на підпис президенту.

«Ми діяли чітко відповідно до законодавства України. Проект Постанови поданий відразу після голосування. Питання – чи піде Парубій на порушення законодавства, підписавши цей Закон, без розгляду нашого проекту Постанови», — сказав Олександр Вілкул.

Він підкреслив, що провокаційний мовний закон порушує Конституцію і суперечить європейським нормам права, які Україна ратифікувала і взяла зобов’язання виконувати.