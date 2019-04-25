У Зеленського пропонують замінити генпрокурора Луценка активістом

Команда переможця президентських виборів Володимира Зеленського вважає, що чинній генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.

Про це сказавши член команди, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк на заході Європейської бізнес асоціації “New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns” в четвер у Києві.

“Окрема позиція по Юрію Луценку. Я розумію, що зараз є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво. Альо Володимир (Зеленський – ред.) під час оголошення результатів виборів зробив важливу заяву: він вважає, що Луценко – людина минулого”, – заявив Данилюк.

“І він, якщо хоче, (може – ІФ) повернутися в політику, але точно піти з посади генерального прокурора, куди повинні прийти люди, які проведуть реальну реформу”, – вважає радник.

На думку Данилюка, в Україні в останні роки “з’єднання явилося досить багато активістів, які могли б претендувати на цю посаду”.

“У нас достатня людей, які можуть проявити себе на цій посаді і мають хорошу репутацію і серйозну підтримку суспільства. У нас багато антикорупційних активістів”, – зазначив Данилюк.

“Я б радив би, щоб хтось із активістів зайняв цю посаду”, – підкреслив він.

За словами радника, лакмусовим папірцем, що визначає зміни в країні, стануть кадрові призначення, а саме – голови СБУ, генерального прокурора, міністра закордонних справ і міністра оборони.

“Це чотири призначення, які визначать вектор руху в майбутньому”, – додав він.