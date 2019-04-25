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Чехія зупинила транзит нафти з Росії

25.04.2019

Чехия остановила транзит нефти из РоссииЧехія припинила імпорт нафти по трубопроводу “Дружба” з-за низької якості сировини.

Чеська Республіка припинила імпорт російської нафти магістральним трубопроводом “Дружба” з-за низької якості сировини.

Раніше повідомлялося про припинення імпорту російської нафти по трубопроводу “Дружба” у Польщі та Німеччини з тієї ж причини.

Експерти вважають, що припинення імпорту нафти може призвести до того, що європейські нафтопереробні заводи, що належать польським PKN Orlen і Grupa Lotos, а також німецькі заводи, що належать Total, Shell, Eni і Роснефть, недоотримають більшу частину сировини.

Як зазначає видання, призупинення імпорту може спричинити судові позови з боку західних покупців до російським постачальникам, які, в свою чергу, вимагатимуть компенсацію від російського трубопровідного монополіста Транснафти.

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