П’яний дід засунув дворічного онука в палаючу піч

У російському місті Омськ п’яний 53-річний дід засунув дворічного внука в палаючу піч.

Дитину зі своїми батьками залишила мати, яка пішла на роботу.

Повідомляється, що в якийсь момент п’яний чоловік вирвав дитину з рук своєї дружини і вигнав її з дому. Після цього він заштовхав малюка в палаючу піч. Врятувати малюка з вогняної пастки вдалося тільки коли жінка, заручившись допомогою сусідки, зуміла увірватися в будинок.

У дитини зафіксували опіки 50% поверхні тіла. Лікарі продовжують боротися за життя малюка.

За даними слідчих, ще в 2009 році родину загиблої дитини поставили на профілактичний облік в органах опіки. Підставою для цього став той факт, що літнє подружжя жило в одному будинку зі своїм неповнолітнім сином, дочкою, а також онуком, однак сім’ю ніхто не утримував. Вони ніде не працювали, пиячили, вели асоціальний спосіб життя і не стежили за господарством.