Фонд Марини Порошенко року витратив з держбюджету 112 млн грн

За січень-квітень 2019 року Український культурний фонд, головою якого є дружина чинного президента України Марина Порошенко витратив 112,4 млн гривень з державного бюджету.

Зокрема, за січень-березень поточного року фондом витрачено 9,07 млн гривень, за квітень – 103,4 млн гривень.

При цьому у фонді уточнили, що на перший квартал 2019 року в державному бюджеті було заплановано всього 15,4 млн гривень. Оскільки витрати фонду за вказаний період склали 9,07 млн гривень, Український культурний фонд не витратив 6,33 млн гривень.