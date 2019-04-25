Кононенко прийшов на допит в НАБУ

Заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Ігор Кононенко прийшов у Національне антикорупційне бюро України на допит у справі щодо виведення коштів із трьох обленерго.

Кононенко прибув до Бюро без адвокатів. Журналістам він заявив, що “запрошений на співбесіду” та відмовився відповідати на запитання, чи впізнав на аудіозаписах, оприлюднених у програмі “Схеми”, свій голос.

Вийшовши із НАБУ, Кононенко відмовився коментувати ситуацію і порадив звернути до його прес-служби.

— Схеми (@cxemu) 25 квітня 2019 р.

Як повідомлялося, 28 березня проект “Схеми” оприлюднив журналістське розслідування про виведення коштів “Запоріжжяобленерго”, “Черкасиобленерго” і “Харківобленерго”, контрольний пакет яких належить державі. У межах злочинної “схеми” кілька напівдержавних обленерго домовилися, щоб промислові підприємства платили за поставлену електроенергію не їм безпосередньо, а компанії “ХК “Енергомережа”, якою керував екс-депутат від “Батьківщини” Дмитро Крючков.

Фірма зобов’язаннями язалася передавати гроші обленерго, однак не виконувала власні зобов’язання, заволодівши таким чином 1,4 млрд гривень. З телефонних розмов випливає, що Кононенко та Суркіси керували Крючковим і малі свою “частку” в “схемі”. Участь у ній також імовірно брав народний депутат Ігор Котвіцький (“Народний фронт”).

Кононенко заявивши про намір подати до суду на “Радіо Свобода” через розслідування проекту “Схеми”, назвавши його “банальним зливом” перед президентськими виборами.