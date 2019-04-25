«Дійсно історичне рішення»: Порошенко відреагував на ухвалення мовного закону

Прийняття Верховною Радою Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» — історичне рішення, стоїть в одному ряду з відновленням армії та отриманням автокефалії Православної Церквою України.

Так прокоментував твердження мовного закону президент України Петро Порошенко.

«Українська мова — це символ нашого народу, нашої держави і нашої нації. І я вдячний всім, хто брав участь у розробці, підготовці та реалізації мовного закону, народним депутатам — за голоси „за“, і всім українцям за підтримку», — зазначив він і додав: «Це — ще один найважливіший крок на шляху нашої ментальної незалежності».

— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 квітня 2019 р.