Бандити у формі поліцейських тероризували жителів Одеської області

Одеські правоохоронці викрили і затримали членів організованої злочинної групи, які майже шість місяців тероризували жителів Одеської області.

На рахунку п’ятьох злочинців, які промишляли в регіоні, викрадення людини, вимагання, розбійні напади та присвоєння повноважень працівників правоохоронних органів.

Так, зокрема, бандити у форменому одязі поліцейських викрали одесита з його будинку і в наручниках вивезли в багажнику автомобіля за місто. Місяць утримували чоловіка в підвалі в одному з сіл Біляївського району, де залякували та погрожували вбити. Свободу викраденого бандити оцінили в 10 тисяч доларів.

Як розповіли в прокуратурі Одеської області, одночасно угруповання «підробляла» розбійними нападами. Зокрема, в селі Доброалександровка Овідіопольського району у вересні минулого року. Під виглядом поліцейських вони залякали сім’ю і з загрозою застосування зброї відібрали понад 240 тисяч гривень.

У жовтні бандити проникли в будинок в селі Красне Тарутинського району. «Там в масках і формі зі зброєю напали на господарів: літню жінку, її дочка і неповнолітнього сина, забравши з дому майно більш ніж на 100 тисяч гривень», — розповіли у відомстві.

Оперативно-слідчі заходи проводилися за участю працівників управління стратегічних розслідувань і слідчих регіонального главку Нацполиции.

Тим часом напередодні квітневих ввечері троє чоловіків у масках увірвалися в продуктовий магазин в Білгороді-Дністровському (на півдні Одеської області), де знаходилися господар магазину і його доросла дочка. Зловмисники, погрожуючи пістолетом, зв’язали жертв, після чого били чоловіка і катували його електрошокером. Заволодівши чотирма тисячами гривень і продуктами, розбійники відправилися в будинок власника магазину, який стоїть неподалік. У будинку знаходилася дружина господаря торгової точки та її 11-річна онука. Погрожуючи обом, злодії забрали з будинку ще 10 тисяч гривень і втекли з місця злочину. Жінки отримали легкі тілесні ушкодження, а чоловіка довелося госпіталізувати зі струсом мозку і численними забоями. Дівчинка не постраждала.

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює особи зловмисників.