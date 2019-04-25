Кім Чен Ин подарував Путіну меч

Президент Росії залишився задоволений підсумками переговорів з північнокорейським лідером. Зустріч тривала 3,5 години.

Лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі у четвер, 25 квітня, подарував президенту Росії Володимиру Путіну корейська меч.

Північнокорейський лідер зазначив, що цей меч “уособлює силу, уособлює душу мою і нашого народу, який підтримує вас”.

Путін подякував Кім Чен Ина за подарунок і подарував лідеру КНДР дорожній чайний сервіс та шаблю. Згідно традиції, при отриманні в подарунок зброї лідери обмінялися і монетами.

Також президент РФ заявив, що залишився задоволений підсумками своїх переговорів з Кім Чен Ином.

“Підсумками переговорів ми всі задоволені – і я, і мої колеги. Голова Кім Чен Ин – людина досить відкритий, веде вільну дискусію з усіх питань, які були в порядку денному”, – розповів Путін.

Також він назвав Кім Чен Ина цікавим співрозмовником, готовим до змістовного діалогу.

Крім того, Путін висловив надію на вирішення питання Корейського півострова і пообіцяв поінформувати про зустріч з Кім Чен Ином влади Китаю і США.

Зазначимо, перший саміт Путіна і Кім Чен Ина тривав три з половиною години, два з них глави держав розмовляли у форматі один на один.