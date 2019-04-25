Андрей Садовой хочет занять пост премьер-министра

Лидер “Самопомощи” Андрей Садовой готов работать на посту премьер-министра Украины, при условии — если у него будет поддержка парламентского большинства. Об этом сообщает издание Delo.ua.

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“Работать я готов. Но я готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать многое. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы”, — сказал он.

Садовый отметил, что “Самопомощь” обязательно будет участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года и хотела бы увеличить количество своих мандатов в Верховной Раде 9-го созыва, но переговоров об объединении с другими политическими силами не ведет. При этом политик подчеркнул, что каждая политическая партия в стране хотела бы быть правящей.