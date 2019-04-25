Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины связан с тем, что эти люди де-факто стали жителями России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает в четверг, 25 апреля, «Интерфакс».

По ее словам, в ходе многочисленных встреч со студентами и представителями неправительственных организаций, на которых в том числе присутствовали люди из Донбасса, озвучивались упреки в адрес России.

«[Речь шла о том, что есть] очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де-факто стали жителями нашей страны, — они не видят ничего со стороны Российской Федерации», — пояснила она, добавив, что сами жители указанных регионов также обращались «с мольбой о том, чтобы их судьба каким-то образом улучшилась».

Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».