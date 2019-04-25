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​На популярному курорті ввели тримісячний режим надзвичайного стану

25.04.2019

Влада Єгипту подовжила загальнонаціональний режим надзвичайного стану ще на три місяці.

Зокрема, була введена комендантська година в деяких районах північного Синая, біля Ізраїлю і сектора Газа.

Такий режим в Єгипті був введений в квітні 2017 року, після двох вибухів в храмах, в результаті яких загинуло 45 осіб. З того часу надзвичайний стан в Єгипті не скасовували.

Як відомо, Єгипет вводив режим надзвичайного стану в північній частині Синайського півострова в рамках боротьби проти ісламських екстремістів.

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