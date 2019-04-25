Пенсії в Україні зросли: в яких областях країни отримують найвищі виплати

Пенсії в найбільших розмірах отримують в несподіваних регіонах країни.

З початку поточного року середня пенсія по Україні зросла на 253 гривень і становить 2899 гривень. Найвищі виплати отримують столичні пенсіонери — 4059 гривень, а найнижчі — у Тернопільській області — 2202 гривень, інформує портал znaj.ua.

Голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко розповів: «Пенсія перевищує середню по країні тільки в семи регіонах. Крім Києва, у Донецькій області – 3866 гривень, Луганській області – 3566 гривень, Дніпропетровській – 3337 гривень, Запоріжжя – 3103 гривень, Харківської – 2942 гривень та Київській області – 2935 гривень.

З початку поточного року середня пенсія по Україні зросла на 253 гривень

У всіх інших областях країни пенсіонери мають менші виплати. Крім Тернопільської області, низька пенсія у Чернівецькій – 2285 гривень, Хмельницькій – 2389 гривень, Закарпатській областях – 2289 гривень, в інших регіонах виплати становлять від 2400 гривень до 2800 гривень».

Він зазначив, що за перші три місяці поточного року найбільше пенсії виросли в Донецькій і Луганській областях – на 12,4%, Дніпропетровській – на 11,2%, Запорізькій – на 10,5%, а також української столиці – на 10,4%.

Також він підкреслив: «Найменше виплати для пенсіонерів зросли у Тернопільській – на 6,9%, Закарпатській, Хмельницькій та Чернівецькій – на 7% і Волинській областях – на 7,3%. У всіх інших регіонах середній розмір пенсії зростав від 7,5% до 9,9%».

За перші три місяці поточного року найбільше пенсії виросли в Донецькій і Луганській областях

До цього в Пенсійному фонді України заявили, що середня заробітна плата в нашій країні в лютому склала майже 8,4 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що пенсії для українців можуть зрости: як отримувати більш велику суму. Українцям розповіли, як можна одержувати підвищену пенсію. Інколи для цього досить змінити вид пенсійних виплат в органах ПФУ. Про це повідомили в Головному управлінні фонду в Рівненській області.

Питання зміни виду виплат може виникати у зв’язку з тим, що вони призначаються громадянам країни за віком, по інвалідності або в разі втрати годувальника, а тому вибір іншого варіанту може бути більш кращий для українців.

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До речі, протягом I кварталу 2019 року близько 499 пенсіонерів змінили тип виплат. Щоб з’ясувати доцільність переходу, важливо звернутися до управління Пенсійного фонду України, яка виплачує пенсію. Не виключений варіант того, що виплати будуть підвищені.

Якщо прийнято рішення змінити вид виплат, то важливо пам’ятати: переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви з усіма документами на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що містяться в пенсійній справі.

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