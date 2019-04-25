У Львові відкрився фестиваль величезних писанок: незвичайне видовище

У Львові встановили кілька десятків незвичайних арт-об’єктів.

Феєричний фестиваль розташований на Музейній площі. Про це повідомляє Depo.Львів.

Подібного роду виставку величезних великодніх символів в цьому місті організовують вже не вперше. Це один з найулюбленіших заходів серед жителів і туристів. Оригінальні селфи будуть у всіх!

В цьому році благодійний внесок за вхід мінімум -10 гривень. Організатори хочуть побити торішній рекорд 45 000 гривень. У 2018 були купюри номіналом 50, і 100, і 200 гривень. 7 писанок купили, зараз вони знаходяться в Канаді в українських церквах, хвалиться організатор фестивалю Андрій Сидор.

Варто відзначити, що в рамках фестивалю проведуть традиційний майстер-клас з розпису писанок із майстринею Оксаною Наконечної. Також усіх охочих навчатимуть виготовляти писанки. Частину коштів, зібраних з майстер-класу, також віддадуть на «Добру справу».

Тим часом, британський художник представив інсталяцію в Італії, стара будівля перетворив на архітектурну новинку.

Творець Алекса Чиннека, запевняє, такий підхід дозволяє іронічно переосмислити саму сутність будівлі, за старим фасадом і стінами якого ховається світиться простір.

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Бізнес і фінанси

До речі, цифровий журнал мобільної фотографії Mobiography проводить щотижневий конкурс фотографій і на цей раз він вибрав 17 неймовірних фотографій неба.

Шедеври переможців зібрані з різних країн світу. Темою конкурсу знімків, зроблених на смартфон, було Неймовірне небо».

Нагадаємо, в Мережі показали гарні живі тунелі з дерев.

Раніше Hyser повідомляв, куди поїхати на травневі свята.

Також Hyser писав, що фотографи показали наймальовничіші і маловідомі місця планети.