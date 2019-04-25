Медсестра зізналася в страшному злочині: постраждало п’ять тисяч осіб

Медсестра із Замбії зізналася у важкому злочині.

Вона стверджує, що підмінила 5 тисяч чужих дітей заради власної забави протягом дванадцяти років роботи, передає портал Акценти. Зізнатися вона в тяжкому злочині із-за того, що у неї виявили онкологічне захворювання.

«У мене смертельний рак, і я знаю, що скоро помру. Я хочу зізнатися у своїх гріхах перед Богом і перед усіма постраждалими людьми, особливо тими, хто народжував у UTH під час моєї роботи. За 12 років роботи в пологовому відділенні лікарні я поміняла близько 5000 дітей», — повідомила вона.

Жінка визнає свою провину перед жителями Замбії.

Нагадаємо, у Рівненській області після щеплення проти поліомієліту та гепатиту померла шестимісячна дівчинка.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполиции Рівненської області.

Щеплення було зроблено дитині в п’ятницю, 29 березня, в одній з медичних установ міста Костопіль. Ввечері стан здоров’я дитини різко погіршився.

Батьки викликали бригаду «швидкої» медичної допомоги. До її приїзду немовля померло.

«За фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього, слідчі слідчого управління почали досудове розслідування за попередньої правової кваліфікації частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України», — повідомили в поліції.

Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років права займати певні посади або здійснювати медичну діяльність. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої буде встановлена остаточна причина смерті.

Після проведення експертизи правоохоронці приймуть відповідне рішення. Слідчі вилучили з медустанови всі необхідні документи і встановлюють обставини трагічної події.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я пояснила, у чому причина смертей, які трапляються після вакцинації. Супрун сказала, що загибель після щеплення не значить внаслідок щеплення. Так, статистичні дані мільйонів людей, які збиралися вченими після вакцинації, свідчать — вакцини не вбивають.

Аналізи не виявив ніякого причинно-наслідкового зв’язку між вакцинами і смертями чи хворобами, що були зафіксовані після проведення щеплень. Вона спирається на базу даних США в якій містяться всі зареєстровані випадки несприятливих подій після вакцинації.

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Технології

В одній зі шкіл третьокласникам зробили укол «Діаскінтесту». Після вакцинації діти масово почали падати в непритомність, з-за чого були негайно викликані медики. Втратили свідомість мінімум п’ять дітей.

Виявилося, що все це справа рук 10-річного приколиста. Юний комік вирішив, що прикольно буде втратити свідомість під час щеплення, що і зробив. Медсестра та вчителі школи в жаху викликали «швидку». Приїхавши лікарі почали клопотати школярем. Це дійство так сподобалося його однокласником, що вони вирішили повторити «подвиг» товариша.

Нагадаємо, що Комаровський закликав українців відмовитися від противірусних засобів.

Раніше Hyser повідомив, що Супрун роз’яснила, що таке медична таємниця.

Також Hyser писав, що в Запорізькій області дітей масово госпіталізують.