Microsoft готує нову версію Windows 10: «Вдвічі швидше попередньої»

Microsoft готує прискорену версію Windows 10.

Нова ОС називається Lite, передає портал iTech.ua. Вона відрізняється від звичайної тим, що не містить в собі величезну кількість зайвих і абсолютно непотрібних можливостей, однією з яких є «живі» плитки. Всі вони споживають системні ресурси і, по суті, не пропонують нічого дійсно корисного натомість.

Із-за зниження навантаження на технічне оснащення збільшиться не тільки продуктивність, але ще й автономність, яка стане більше на ноутбуках і планшетах, завдяки чому заряджати їх доведеться набагато рідше.

Нова версія Windows буде представлена на конференції розробників Build 2019 в травні цього року. Фінальну збірку випустять в кінці цього року.

Нагадаємо, експерти розповіли, чому не можна використовувати піратську копію Windows 10

Ще десять років тому компанія Microsoft дуже суворо ставилася до справжнім копій Windows.

Але багато споживачі використовували піратську копію Windows, тому що ліцензія була не такою доступною.

Тим не менш, в останні кілька років Microsoft пом’якшило ліцензування у використанні, але давайте подивимося, що ми маємо, якщо будемо використовувати repack Windows 10 скачану з торрента.

Перше. З точки зору легальності — це, як мінімум, незаконно. Якщо ви користуєтеся нею вдома, тоді відповідальності можна уникнути, чого не скажеш про підприємства.

Друга. Спотворені оновлення для Windows 10. Коли сервери Microsoft розпізнають, що копія Windows не є справжньою, оновлення можуть бути пошкоджені або відсутні зовсім. А оновлення борються з новими програмами-вимагачами, які здатні вкрасти ваші дані. У зв’язку з цим краще використовувати Windows 10 без активації.

Третє. Якщо ви залежите від послуг Microsoft, найкраще отримати справжню копію. При виявленні неподлинной версії Microsoft може заблокувати доступ до всіх цих послуг. Це частина їх ліцензійної угоди в Windows 10.

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Технології

Четверте. Піратська копія Windows може принести більше шкоди. Багато комп’ютерні магазини пропонують встановлену Windows 10. Можливо, ці копії попередньо завантажені з програмним забезпеченням, яке може відслідковувати все, що ви робите на комп’ютері. Також небезпечно використовувати Windows 10 скаченную з торрент. Ймовірність, що системи будуть вбудовані віруси для крадіжки банківських карт дуже велика.

П’яте. Немає підтримки Microsoft. Якщо Microsoft дізнаються, що ваша копія Windows 10 не є справжньою, вам більше не знадобиться допомога.

Можливо не всі погодяться з вищесказаним, однак ті, хто зберігає на ПК гроші, роботу, дані і різні цінні файли, навряд чи ризикнуть втратити всі свої доходи і роботу.

Раніше Hyser писав про те, що операційна система Windows 10 в даний момент є найпопулярнішою в своєму класі.

Також Hyser повідомляв, що стало відомо, що відбувається в інтернеті за одну хвилину.

Нагадаємо, стало відомо, коли Microsoft оновить Windows 10.