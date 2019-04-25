Бойовики відібрали храм ПЦУ в окупованій Донеччині на користь УПЦ МП

Керівник Донецької єпархії Православної церкви України владика Сергій (Сергій Горобцов) заявивши, що в селі Кузнецово-Михайлівка Тельманівського району окупованої Донеччини під тиском бойовиків місцева влада конфіскувала храм і церковне майно ПЦУ.

Про це він заявив у Facebook, передає Українська правда.

«Сьогодні зателефонували до мене наші парафіяни з с. Горбачево-Михайлівки Тельманівського р-ну (окупована територія), що за рахунок залякування і шаленого тиску з боку влади та спецслужб «МГБ ДНР», сільська рада вирішила конфіскувати наш храм, церковне майно і найближчим часом передати представникам Московського патріархату», — заявив владика.

За його словами, парафіяни повідомили, що йде залякування віруючих, щоб не ходили в українські храми, не спілкувалися з духовенством єпархії ПЦУ, погрожуючи розправами.

«Існує реальна загроза для духовенства нашої Церкви, яке в складних умовах виконують свої пастирські обов’язки. Так звані «правоохоронні органи ДНР» найняли одіозних мешканців Тельманівського р-ну, які збирають підписи, щоб всі українські парафії конфіскувати та передати в МП, а єпархіальний Будинок милосердя, де мешкають літні, хворі і самотні люди розформувати та зробити з нього військовий шпиталь для нібито поранених «днрівців», — заявив керівник Донецької єпархії ПЦУ.

Він зазначив, що відібраний храм найкращий в донецькій єпархії.

За даними владики Сергія, у 90-х роках він був переданий Донецькій єпархії УПЦ КП напівзруйнований, бо радянська влада зробила з нього склад міндобрива, а Московський патріархат тоді відмовився від споруди.

«А ми взяли і нікого православну перлину на сході України. Зараз, коли цей храм відбудований, коли розписали кращі українські художники і реставратори стіни і надкупальні частини нашого храму, знайшлись злочинці, які просто вкрали святиню Донецької єпархії. Дуже боляче…», — сказав владика.

Він додав, що сподівається на божу милість і справедливість і попросивши підтримки.

Нагадаємо:

15 грудня 2018 року українські церкви об’єднання єдналися в єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.

5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передавши його Епіфанію.

Священний Синод УПЦ МП на засіданні 3 квітня закликав відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.