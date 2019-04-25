У НСЖУ закликали майбутніх депутатів припинити цькування репортерів в Україні

У найбільшому журналістському об’єднання України (НСЖУ) закликали політиків, які будуть брати участь у передвиборній кампанії до Верховної Ради, приєднатися до Декларації на захист свободи слова, щоб гарантувати, що права журналістів будуть захищені, а атмосфера ворожнечі до ЗМІ залишиться в минулому.

Захід, приурочений до 60-річчя заснування найбільшого журналістського об’єднання проходить 25 квітня в Києві. Від майбутніх нових народних депутатів вимагають припинення атмосфери ворожнечі, яку сіють політики і чиновники, і поваги до свободи слова, а також до критичних матеріалів журналістів.

“Підписання Декларації на захист свободи слова лідерами політичних сил сприятиме приверненню уваги до загроз свободі слова в Україні, проблеми фізичної безпеки працівників медіа та фактів тиску на журналістів”, – переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Документ передбачає, що кандидати у Верховну Раду беруть на себе добровільні зобов’язання поважати свободу слова і самовираження, не чинити тиск на журналістів і ЗМІ, не використовувати силові органи для переслідування журналістів, проводити публічні звіти про розслідування правопорушень проти працівників ЗМІ тощо. Подібну декларацію на захист свободи слова в ході недавніх виборів підтримали і 13 кандидатів на пост президента України, зокрема, і Володимир Зеленський.

Крім того, в НСЖУ продовжують наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки та свободи слова. Вона розглядається як майданчик, на якій чиновники, в тому числі команда нового президента України, депутати та представники громадських організацій та міжнародної спільноти зможуть об’єднати зусилля, щоб подолати системну безкарність за злочини проти журналістів.

Напередодні та під час передвиборної кампанії в Національній спілці журналістів України відзначали атмосферу ворожнечі до окремих ЗМІ та журналістів-расследователям.