Росіянка вбила чоловіка, який заважав їй дивитися дебати Зеленського і Порошенко

Зайву увагу російських телевізійників до української політики призвело до трагедії в Тамбові.

Мешканка російського міста вбила чоловіка за те, що той заважав їй дивитися українські передвиборчі дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

42-річна тамбовчанка затримана. Слідство з’ясовує всі подробиці драми в комунальній квартирі. Поки відомо лише те, що дружина хотіла подивитися дебати, але чоловік надмірно емоційно коментував те, що відбувається на телеекрані. Посварившись на ґрунті політичних уподобань, подружжя не обмежилися одним лише словесною перепалкою. Розлючений чоловік хлестнул дружину по обличчю, а вдарила кривдника ножем у груди. Поранення для 35-річного чоловіка виявилося смертельним, повідомляє lifetambov.

Згідно з опитуванням соціологів, за дебатами між Порошенком і Зеленським стежили (дивилися по ТБ або слухали по радіо) 80% дорослих українців. Надзвичайна увага до політичних дебатів проявили і в Росії: трансляцію з НСК «Олімпійський» вели відразу три великих російських телеканалу.