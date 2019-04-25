Сергій Рибалка закликав Президента України підписати закон про стовідсоткову гарантію вкладів в державних банках

Екс-голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка закликав Президента України Петра Порошенка невідкладно підписати прийнятий закон про внесення зміни до Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб (№5553 від 19.12.2016). Про це він сказав у коментарі журналістам після завершення засідання фінансового комітету, на якому розглядалося питання роботи націоналізованого Приватбанку.

За словами депутата, цей законопроект був поданий Президентом України ще в грудні 2016 року, як невідкладний у зв’язку з націоналізацією Приватбанку. «Фінансовий комітет його одразу ж розглянув і парламент прийняв, щоб захистити вкладників Приватбанку. Вже минуло 2,5 роки, як закон був ухвалений, але Президент його досі так і не підписав. Тому вимагаю невідкладного підписання цього документу, щоб гарантувати громадянам, що їхні гроші будуть збережені і відшкодовані у стовідсотковому обсязі», – наголосив Сергій Рибалка.

Політик повідомив, що на засіданні профільного комітету керівництво Приватбанку заявило, що банк працює в штатному режимі і вкладникам немає чого хвилюватися. «Єдине, що розхитує цю ситуацію – інформація, яка з’являється в ЗМІ. Тому закликаю колишнього керівника Національного банку пані Гонтареву своїми недолугими заявами не розхитувати ситуацію в фінансово-банківській сфері. Ми повинні зробити все, щоб забезпечити стабільну роботу найбільшого банку в нашій країні і захистити кошти українських громадян. Фінансово-банківська система має працювати стабільно на благо держави», – резюмував Сергій Рибалка.